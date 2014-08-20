Beşiktaş evinde fırsat tepti: 0-0

Beşiktaş ve Arsenal Şampiyonlar Ligi play-off maçında İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, karşılaşma boyunca çok etkili bir oyun sergilemesine rağmen, Arsenal kalecisi Szczensy'i geçemedi ve karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.



Konuk ekipte Ramsey kırmızı kart gördü ve Arsenal karşılaşmanın son dakikalarını 10 kişi oynadı.



Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, maçın son saniyelerinde hakem tarafından oyundan atıldı.



Siyah-beyazlı ekibin, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için Londra'daki rövanş maçında gollü beraberlik alması ya da kazanması gerekiyor.

Maçın önemli dakikaları

1. dakikada Beşiktaş, başlama vuruşuyla birlikte gole çok yaklaştı. Mustafa'nın dokunuşuyla başlayan maçta topu ayağına alan Demba Ba, kalecinin kalesinden uzak olmasını değerlendirmeye çalıştı ve uzun bir vuruş yaptı. Ancak kalecinin dokunduğu meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü ve Arsenal topu kontrol etti.

9. dakikada Oğuzhan'ın sağ kanatta uzak mesafeden pasında ceza alanı içinde topla buluşan Demba Ba'nın gelişine vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Wilshere, son çizgiye inmeden altıpasta Giroud'u gördü. Bu futbolcu, Ersan'ın müdahalesine rağmen vuruşunu yaparken kaleci Tolga, meşin yuvarlağa sahip oldu.

13. dakikada Motta'nın hatası sonrası Beşiktaş kalesinde tehlike yaşandı. Bu oyuncudan topu kapan Cazorla, süratle ceza sahası içine girdiği anda yerden bir vuruş yaptı ancak kaleye paralel giden meşin yuvarlağı Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

32. dakikada Veli'nin ceza alanı önünden sert şutunda, kaleci Szczesny topu kontrol etti.

38. dakikada Wilshere, Beşiktaş savunmasının arasından şut şansı buldu. İngiliz oyuncunun, plase vuruşunda kaleci Tolga uzanarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

44. dakikada, maçın ilk pozisyonunu bulan Demba Ba, takımına üstünlük golünü kazandıracak pozisyona girdi ancak sonuca gidemedi. Sol çaprazda Chambers'dan topu kapan Senegalli oyuncu, ceza alanına girmeden önce rakibini geçip önünü boşalttı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

45. dakikada bu sefer aynı şansı Arsenal yakaladı. Alexis Sanchez'in savunmanın arkasına kaçırdığı Giroud'un dokunamadığı topu kaleci Tolga aldı ve maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

47. dakikada sol kanatta Oğuzhan'ın pasıyla topla buluşan Olcay, ceza alanına girdiği anda Koscielny'yi şık çalımla geçti. Bu oyuncunun plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

68. dakikada Debuchy, ceza alanı içinde sağda son çizgiye inmeden topu altıpasın önüne bıraktı. Giroud'un istediği gibi vuramadığı ve Franco'ya çarpan top, ceza alanı dışına çıktı.

80. dakikada Cazorla'nın ceza alanı önünde kullandığı serbest vuruşta, kaleci Tolga iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

Aynı dakika içinde Beşiktaş, rakibin eksik kalmasıyla büyük bir avantaj yakaladı. Arsenal'de ilk sarı kartını 54. dakikada gören Ramsey, ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

88. dakikada Veli'nin hatalı pasında sağ çaprazda topu alan Chambarlein, rakiplerini geçerek ceza alanına girdiği anda sert vurdu. Kaleci Tolga'nın dokunduğu meşin yuvarlak yan direğe çarpıp, oyun alanına döndü. Arsenalli oyuncular, tehlike yaratmaya çalışırken, Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

Tempolu ve pozisyonun çok olduğu karşılaşma, 0-0 beraberlikle son erdi.