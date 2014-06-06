T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan Sivasspor ve Eskişehirspor'a 1 yıllık men cezası

Eskişehirspor Başkanı Hoşcan: Bu kararın CAS’tan döneceğini umuyoruz. 2 yıl ceza istenmişken 1 yıl verilmesi ve para cezası talebinin de kabul edilmemesi gibi bir olumlu taraf da var

06 Haziran 2014 22:47

UEFA, Türkiye Kupası finalisti Eskişehirspor ve ligi 5. sırada tamamlayan Sivasspor ile ilgili kararını açıkladı. UEFA Tahkim Kurulu'nun kararı ile her iki takım da 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan, UEFA'nın kararıyla ilgili “Öncelikle UEFA’dan gelen kararda ‘1 yıl yasaklanmıştır’ demiyor, ‘1 yıl katılamama durumu’ diyor. Hemen CAS’a müracaat edeceğiz. Bu kararın CAS’tan döneceğini umuyoruz. 2 yıl ceza istenmişken 1 yıl verilmesi ve para cezası talebinin de kabul edilmemesi gibi bir olumlu taraf da var. Yalnız genel olarak görüyoruz ki, her şey 3 Temmuz sürecine dönüyor” dedi.

 

ETİKETLER

uefasporsivassporeskişehirspormen1 yılavrupa kupasışike

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24