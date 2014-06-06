UEFA'dan Sivasspor ve Eskişehirspor'a 1 yıllık men cezası

UEFA, Türkiye Kupası finalisti Eskişehirspor ve ligi 5. sırada tamamlayan Sivasspor ile ilgili kararını açıkladı. UEFA Tahkim Kurulu'nun kararı ile her iki takım da 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan, UEFA'nın kararıyla ilgili “Öncelikle UEFA’dan gelen kararda ‘1 yıl yasaklanmıştır’ demiyor, ‘1 yıl katılamama durumu’ diyor. Hemen CAS’a müracaat edeceğiz. Bu kararın CAS’tan döneceğini umuyoruz. 2 yıl ceza istenmişken 1 yıl verilmesi ve para cezası talebinin de kabul edilmemesi gibi bir olumlu taraf da var. Yalnız genel olarak görüyoruz ki, her şey 3 Temmuz sürecine dönüyor” dedi.