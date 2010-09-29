-UEFA'DAN ÖNEN VE KAZANCIOĞLU'NA GÖREV İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - UEFA Gençler-Amatörler Komite Üyesi Süheyl Önen, UEFA tarafından delege olarak görevlendirildi. Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Önen, 8 Ekim Cuma akşamı Galler ile Bulgaristan arasında oynanacak 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme karşılaşmasında UEFA delegesi olarak görev yapacak. Maç Cardiff'teki Cardiff Stadyumu'nda oynanacak. Metin Kazancıoğlu da aynı gün, Gürcistan ile Malta arasında oynanacak 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme karşılaşmasında UEFA delegeliği görevini üstlenecek. Müsabaka Tiflis'teki Boris Paşazade Ulusal Stadyumu'nda yapılacak.