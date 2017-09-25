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Spor

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev  

İSTANBUL-(DHA) FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, 28 Eylül 2017 Perşembe günü İspanya'nın Athletic Club ile Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi J grubu maçını yönetecek

25 Eylül 2017 17:33

İSTANBUL-(DHA) FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, 28 Eylül 2017 Perşembe günü İspanya\'nın Athletic Club ile Ukrayna\'nın Zorya Luhansk takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi J grubu maçını yönetecek.
İspanya\'nın Bilbao şehrindeki San Mamés Stadyum\'unda TSİ 20.00\'de başlayacak müsabakada, Özkahya\'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan yapacak. Ceyhun Sesigüzel\'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Ali Palabıyık ile Yaşar Kemal Uğurlu ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

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