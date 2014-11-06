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Spor

UEFA'dan G.Saray'a ağır para cezası geliyor!

Dortmund maçında tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle UEFA, Galatasaray'a ağır bir para cezası verecek

06 Kasım 2014 12:45

UEFA’nın Galatasaray’a, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Borussia Dortmund maçında tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ağır bir para cezası vereceği ortaya çıktı. UEFA yetkilisi, “Galatasaray'a yüksek miktarda para cezası gelecek. Onun dışında verilecek ceza ile ilgili konuşmak için erken. UEFA her maçı ayrı ayrı inceler” dedi.

Fanatik gazetesine konuşan üst düzey bir UEFA yetkilisi, Dortmund maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a verilecek cezayı açıkladı.

UEFA, Borussia Dortmund-Galatasaray maçında çıkan olayların ardından soruşturma başlattı. Yaşanan tribün olaylarıyla ilgili üst düzey bir UEFA yetkilisi, Galatasaray'a verilecek olası cezayı açıkladı.

UEFA yetkilisi, "Galatasaray'a yüksek miktarda para cezası gelecek. Onun dışında verilecek ceza ile ilgili konuşmak için erken. UEFA her maçı ayrı ayrı inceler" ifadesini kullandı.

Bu açıklama sonrası, Cim Bom'a ekstra cezalar gelip gelmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Hatırlanacağı üzere Arsenal-Galatasaray maçında Sarı-Kırmızılı taraftarların yaktığı meşaleler nedeniyle kulübe para cezası verilmiş ve UEFA'dan ihtarname gelmişti.

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