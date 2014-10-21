Galatasaray’a Arsenal maçı için 50 bin Euro ceza

UEFA Disiplin Komitesi, Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında Arsenal ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle açtığı disiplin soruşturmasını tamamladı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray taraftarının neden olduğu olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe 50 bin Euro para cezası verildiği açıklandı. Öte yandan Galatasaray'ın, 30 gün içerisinde Arsenal ile iletişime geçerek stadyumda oluşan hasar için ödeme yapması kararlaştırıldı.

Arsenal'e yaptırım yok

Galatasaray'ı meşalelerin sahaya atılmasından dolayı disiplin kuruluna sevk eden UEFA, Arsenal'e de gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle soruşturma açmıştı. UEFA, bu konuda açılan soruşturmanın yaptırımsız kapatıldığını açıkladı.