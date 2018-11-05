T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Palabıyık, Macaristan'ın Vidi ile Yunanistan'ın PAOK takımları arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak

05 Kasım 2018 20:26

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda 8 Kasım Perşembe günü Macaristan'ın Vidi ile Yunanistan'ın PAOK takımları arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak. 

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferencvaros Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada UEFA tarafından görevlendirilen Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan'ın yapacağı belirtildi.

İbrahim Çağlar Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun ise ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacağı kaydedildi.

ETİKETLER

Ali PalabıyıkUEFAAvrupa LigiVidiPAOK
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24