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Spor

UEFA'dan Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek'e görev    

İSTANBUL,(DHA) FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, Perşembe günü Belçika'nın Zulte Waregem ile Fransa'nın Nice takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçını yönetecek

11 Eylül 2017 20:00

İSTANBUL,(DHA)

FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, Perşembe günü Belçika\'nın Zulte Waregem ile Fransa\'nın Nice takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçını yönetecek. Belçika\'nın Waregem şehrindeki Regenboog Stadyum\'unda TSİ 22:05\'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık\'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Halil Umut Meler ve Serkan Tokat\'ın ilave yardımcı hakemlik görevinde bulunacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Kerem Ersoy olacak
Hüseyin Göçek\'de Perşembe günü Danimarka\'nın Kopenhag ile Rusya\'nın Lokomotiv Moskova takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu maçını yönetecek.
Danimarka\'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu\'nda TSİ 20:00\'de başlayacak karşılaşmada Göçek\'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Mete Kalkavan ve Arda Kardeşler\'in ilave yardımcı hakemlik görevinde bulunacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Ok olacak.

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