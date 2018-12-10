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Spor

UEFA'da temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Fenerbahçe'ye İspanyol hakem  Beşiktaş maçının hakemi Lucas Bati Akhisarspor - Standard Liege maçını Adam Farkas yönetecek İSTANBUL,(DHA) - Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Akhisarspor ve Fenerbahçe'nin son hafta karşılaşmalarında

10 Aralık 2018 17:13

Fenerbahçe\'ye İspanyol hakem 

Beşiktaş maçının hakemi Lucas Bati

Akhisarspor - Standard Liege maçını Adam Farkas yönetecek

İSTANBUL,(DHA) - Türkiye\'yi UEFA Avrupa Ligi\'nde temsil eden Beşiktaş, Akhisarspor ve Fenerbahçe\'nin son hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 
UEFA Avrupa Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Spartak Trnava\'nın konuğu olacak. Antona Malatinského Stadyumu\'nda 23:00\'te başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu\'ndan Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek. Martinez\'in yardımcılıklarını ise Raúl Cabanero ve Javier Rodriguez üstlenecek
BEŞİKTAŞ\'A İTALYAN HAKEM 
UEFA Avrupa Ligi I Grubu son karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Malmö\'yü konuk edecek. Vodafone Park\'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20:55. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu\'ndan Luca Bati düdük çalacak. Bati\'nin yardımcılıklarını ise Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto yapacak. 
AKHİSARSPOR - STANDARD LİEGE MAÇINI ADAM FARKAS YÖNETECEK
UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda yer alan Akhisarspor, gruptaki son karşılaşmasında Standard Liege\'i konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadyumu\'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55\'te başlayacak. Mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu\'ndan Adam Farkas yönetecek. Farkas\'ın yardımcılıklarını ise Balázs Buzás ve Balázs Szert yapacak.
 

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