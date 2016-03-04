UEFA'da Infantino'nun yerine Theodoridis atandı

FIFA başkanlığına seçilen Gianni Infantino'dan boşalan UEFA Genel Sekreterliği görevine Theodore Theodoridis getirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, 50 yaşındaki Yunan Theodoridis, 2008 yılında UEFA'da çalışmaya başladı ve Avrupa Konfederasyonu Genel Sekreter yardımcısı olarak 2010 yılından beri bu görevi yürüttü.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), Michel Platini'nin aldığı futboldan 6 yıl men cezasına yaptığı temyiz başvurusuna ilişkin kararını açıklayana kadar UEFA başkanlık seçiminin yapılmayacağı ifade edildi. Ancak 10 Haziran'da Fransa'da başlayacak 2016 Avrupa Şampiyonası'na kadar başkanın belirleneceği öğrenildi.

