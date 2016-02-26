FIFA'nın yeni başkanı Gianni Infantino oldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) yeni başkanı, 207 delegenin oy kullandığı seçimden 115 oy alarak seçilen UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino oldu. Infantino 2016-2019 yılları arasında FIFA Başkanlık görevini yürütecek

209 dünya futbol federasyonu temsilcilerinin yer aldığı seçimli genel kurulda yarışan 5 aday şöyle:

Bahreyn Asya Futbol Fed. Başkanı Şeyh Salman, UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino, Ürdün FIFA Başkan Yardımcısı Prens Ali Bin El Hüseynu ve Fransız Futbol danışmanı Jerome Champagne, FIFA başkanı olmak için aday oldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, 1970 doğumlu İtalyan asıllı İsviçreli Gianni Infantino, 2007 yılından bu yana görev aldığı UEFA'da 2009'dan beri Genel Sekreterilik yapıyordu. İyi derecede İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İngilizce bilmektedir.

FIFA'da başkanlık süresi değişti

İsviçre'nin Zürih şehrinde yapılan FIFA Olağanüstü Kongresi'nde başkanlık süresinin 3 dönemden 4'er yıllık olması kararlaştırıldı. Diğer yönetimsel değişiklikleri de içeren reform paketinin 22'ye karşı 179 oyla kabul edildiği açıklandı. Yapılan oylamada ayrıca reformlar sayesinde FIFA'da siyasi ve idari yapının ayrıldığı icra kurulunun yetkilerinin FIFA Konseyi'ne geçeceği bildirildi. Öte yandan kadınların da daha fazla söz sahibi olması için konseydeki her konfederasyona en az birer kişi alacağı ifade edildi.

Fenerbahçe mektubu

UEFA Genel Sekreteri Gianni İnfantino’nun imzasını taşıyan mektupla birlikte Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne katılmamasını talep etmişti. TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, mektupla ilgili şunları söylemişti: UEFA, Fenerbahçe'nin şike yaptığı kanatine vardı ve kanaatini resmi bir yazı ile Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi."

Bahsi geçen mektupta Gianni Infantino şu ifadeleri kullanmıştı: "Fenerbahçe’nin bu şartlar altında bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne başlaması, ama şike soruşturması sonucu suçlu bulunması halinde, sonradan şampiyonadan çıkarılması UEFA tarafından kabul edilemez."