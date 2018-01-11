T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA Yılın İlk 11'ini açıkladı

İSTANBUL,(DHA) UEFA Yılın ilk 11'i belli oldu

11 Ocak 2018 18:23

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Yılın ilk 11\'i belli oldu. Kadroda, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid\'den 5, Şampiyonlar Ligi finalisti Juventus\'tan 2, Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea ve Barcelona\'dan birer futbolcu yer aldı.
UEFA\'dan yapılan açıklamada, Avrupa\'da 2017 yılının en iyi 11\'i, 8,7 milyondan fazla futbolseverin katılımıyla belirlendi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid\'den 5, Şampiyonlar ligi finalisti Juventus\'tan 2, Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea ve Barcelona\'dan birer ismin yer aldığı kadroda en fazla oyu alan futbolcu, 588 bin 315 ile Real Madridli Sergio Ramos oldu. Manchester City\'den Kevin De Bruyne ve Chelsea\'den Eden Hazard, UEFA Yılın İlk 11\'ine, ilk defa girdi. Real Madrid\'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ise 12\'nci kez UEFA Yılın 11\'ine girmeyi başardı.
UEFA Yılın 11\'inde şu oyuncular yer aldı:
Kaleci: Gianluigi Buffon (Juventus)
Savunma: Dani Alves (PSG), Giorgio Chiellini (Juventus), Sergio Ramos,Marcelo (Real Madrid)
Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Toni Kroos, Luka Modric(Real Madrid), Eden Hazard (Chelsea)
Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YılınKadrodaLigiReal MadridJuventusParis SaintGermain Manchester City ChelseaBarcelonaUEFAAvrupaReal Madridli Sergio RamosManchester City Kevin De BruyneChelsea Eden Hazard UEFA YılınReal Madrid PortekizliCristiano Ronaldo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24