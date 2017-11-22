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Spor

UEFA Yılın 11'i adayları açıklandı

İSTANBUL-(DHA) Bu yıl 17'ncisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i adayları açıklandı

22 Kasım 2017 19:20

İSTANBUL-(DHA) Bu yıl 17\'ncisi düzenlenen UEFA Yılın 11\'i adayları açıklandı. UEFA\'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, futbolseverler, 2017 yılının en iyi takımını belirlemek için 11 Ocak 2017\'ye kadar oy verebilecek.
Toplam 50 futbolcunun bulunduğu listede, Şampiyonlar Ligi\'nin son kazananı Real Madrid\'in 11 futbolcunun aday listede yer alması dikkati çekti. Real Madrid\'in ardından Juventus ile Paris Saint-Germain\'de, beşer oyuncu  listeye en fazla futbolcu sokan takımlar oldu.
UEFA Yılın 11\'i adayları şöyle:
KALECİLER: 
Gianluigi Buffon (Juventus), David de Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Münih), Jan Oblak (Atletico Madrid)
DEFANS: 
Dani Alves, Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Leonardo Bonucci (Milan), Dani Carvajal, Marcelo, Sergio Ramos (Real Madrid), Giorgio Chiellini, Alex Sandro (Juventus), Kamil Glik (Monaco), Diego Godin (Atletico Madrid), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Benjamin Mendy (Manchester City), Gerard Pique (Barcelona), Davinson Sanchez (Tottenham), Antonio Valencia (Manchester United)
ORTA SAHA: 
Dele Alli, Christian Eriksen (Tottenham), Marco Asensio, Casemiro, Isco, Toni Kroos, Luka Modric (Real Madrid), Kevin de Bruyne (Manchester City), Fabinho (Monaco), Eden Hazard (Chelsea), Andres Iniesta (Barcelona), Henrikh Mkhitaryan, Paul Pogba (Manchester United), Miralem Pjanic (Juventus), Saul Niguez (Atletico Madrid)
FORVETLER: 
Sergio Agüero (Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Karim Benzema, Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Edinson Cavani, Kylian Mbappe, Neymar (Paris Saint-Germain), Paulo Dybala (Juventus), Radamel Falcao (Monaco), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Dries Martens (Napoli), Lionel Messi, Luis Suarez (Barcelona)
 

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