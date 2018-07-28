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Spor

UEFA yeni sezona damgasını vuracak 50 genç futbolcuyu açıkladı; listede 1 Türk futbolcu da var

21 yaşındaki Trabzonsporlu oyuncu UEFA'nın listesine girmeyi başardı

28 Temmuz 2018 19:47

UEFA 2018-2019 sezonunda izlenmesi gereken, geleceğe damgasını vurması beklenen 50 genç futbolcuyu açıkladı. Listede Türkiye'den de 1 futbolcu yer aldı.

21 yaşındaki Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Yazıcı UEFA'nın listesine girmeyi başardı.

UEFA'nın 50 genç futbolcu listesi şöyle:

Martin Terrier (FRA, 21 – Lyon)

Kieran Tierney (İSK, 21 – Celtic)

Lucas Torreira (URG, 22 – Arsenal)

Ferrán Torres (İSP, 18 – Valencia)

Viktor Tsyhankov (UKR, 20 – Dynamo Kiev)

Ryan Sessegnon (İNG, 18 – Fulham)

Volodymyr Shepelev (UKR, 21 – Dynamo Kiev)

Milan Škriniar (SLVK, 23 – Inter Milan)

Manor Solomon (İSR, 18 – Maccabi Petach-Tikva)

Mile Svilar (BEL, 18 – Benfica)

Rodri (İSP, 22 – Atletico)

Abel Ruiz (İSP, 18 – Barcelona)

Roland Sallai (MAC, 21 – APOEL)

Jadon Sancho (İNG, 18 – Dortmund)

Malang Sarr (FRA, 19 – Nice)

Dennis Man (ROM, 19 – FCSB)

Sergej Milinković-Savić (SIRB, 23 – Lazio)

David Neres (BRE, 21 – Ajax)

Pedro Neto (POR, 18 – Lazio)

Benjamin Pavard (FRA, 22 – Stuttgart)

Luka Jović (SIRB, 20 – Eintracht)

Kirill Kirilenko (BELARUS, 17 – Dinamo Brest)

Justin Kluivert (HOL, 19– Roma)

Hirving Lozano (MEK, 22 – PSV Eindhoven)

Malcom (BRE, 21 – Barcelona)

Martin Graiciar (ÇEK, 19 – Fiorentina)

Amine Gouiri (FRA, 18 – Lyon)

Dávid Hancko (SLVK, 20 – Fiorentina)

Amine Harit, (FAS, 21 – Schalke)

Ivan Ignatyev (RUS, 19 – Krasnodar)

Matthijs de Ligt (HOL, 18 – Ajax)

Frenkie de Jong (HOL, 21 – Ajax)

Emmanuel Bonaventure Dennis (NİJ, 20 – Club Brugge)

Mikkel Duelund (DAN, 21 – Midtjylland)

Phil Foden (İNG, 18 – Manchester City)

Ethan Ampadu (GAL, 17 – Chelsea)

Houssem Aouar (FRA, 20 – Lyon)

Jan-Fiete Arp (ALM, 18 – Hamburg)

Kepa Arrizabalaga (İSP, 23 – Athletic)

Leon Bailey (JAM, 20 – Leverkusen)

Sander Berge (NOR, 20 – Genk)

Nicolò Barella (İTA, 21 – Cagliari)

Fedor Chalov (RUS, 20 – CSKA Moskova)

Federico Chiesa (İTA, 20 – Fiorentina)

Ante Ćorić (HIR, 21 – Roma)

Felix Uduokhai (ALM, 20 – Wolfsburg)

Dayot Upamecano (FRA, 19 – Leipzig)

Hannes Wolf (AVU, 19 – Salzburg)

Yusuf Yazıcı (TÜR, 21 – Trabzonspor)

Szymon Żurkowski (POL, 20 – Górnik Zabrze)

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