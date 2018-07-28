UEFA yeni sezona damgasını vuracak 50 genç futbolcuyu açıkladı; listede 1 Türk futbolcu da var

UEFA 2018-2019 sezonunda izlenmesi gereken, geleceğe damgasını vurması beklenen 50 genç futbolcuyu açıkladı. Listede Türkiye'den de 1 futbolcu yer aldı.
21 yaşındaki Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Yazıcı UEFA'nın listesine girmeyi başardı.
UEFA'nın 50 genç futbolcu listesi şöyle:
Martin Terrier (FRA, 21 – Lyon)
Kieran Tierney (İSK, 21 – Celtic)
Lucas Torreira (URG, 22 – Arsenal)
Ferrán Torres (İSP, 18 – Valencia)
Viktor Tsyhankov (UKR, 20 – Dynamo Kiev)
Ryan Sessegnon (İNG, 18 – Fulham)
Volodymyr Shepelev (UKR, 21 – Dynamo Kiev)
Milan Škriniar (SLVK, 23 – Inter Milan)
Manor Solomon (İSR, 18 – Maccabi Petach-Tikva)
Mile Svilar (BEL, 18 – Benfica)
Rodri (İSP, 22 – Atletico)
Abel Ruiz (İSP, 18 – Barcelona)
Roland Sallai (MAC, 21 – APOEL)
Jadon Sancho (İNG, 18 – Dortmund)
Malang Sarr (FRA, 19 – Nice)
Dennis Man (ROM, 19 – FCSB)
Sergej Milinković-Savić (SIRB, 23 – Lazio)
David Neres (BRE, 21 – Ajax)
Pedro Neto (POR, 18 – Lazio)
Benjamin Pavard (FRA, 22 – Stuttgart)
Luka Jović (SIRB, 20 – Eintracht)
Kirill Kirilenko (BELARUS, 17 – Dinamo Brest)
Justin Kluivert (HOL, 19– Roma)
Hirving Lozano (MEK, 22 – PSV Eindhoven)
Malcom (BRE, 21 – Barcelona)
Martin Graiciar (ÇEK, 19 – Fiorentina)
Amine Gouiri (FRA, 18 – Lyon)
Dávid Hancko (SLVK, 20 – Fiorentina)
Amine Harit, (FAS, 21 – Schalke)
Ivan Ignatyev (RUS, 19 – Krasnodar)
Matthijs de Ligt (HOL, 18 – Ajax)
Frenkie de Jong (HOL, 21 – Ajax)
Emmanuel Bonaventure Dennis (NİJ, 20 – Club Brugge)
Mikkel Duelund (DAN, 21 – Midtjylland)
Phil Foden (İNG, 18 – Manchester City)
Ethan Ampadu (GAL, 17 – Chelsea)
Houssem Aouar (FRA, 20 – Lyon)
Jan-Fiete Arp (ALM, 18 – Hamburg)
Kepa Arrizabalaga (İSP, 23 – Athletic)
Leon Bailey (JAM, 20 – Leverkusen)
Sander Berge (NOR, 20 – Genk)
Nicolò Barella (İTA, 21 – Cagliari)
Fedor Chalov (RUS, 20 – CSKA Moskova)
Federico Chiesa (İTA, 20 – Fiorentina)
Ante Ćorić (HIR, 21 – Roma)
Felix Uduokhai (ALM, 20 – Wolfsburg)
Dayot Upamecano (FRA, 19 – Leipzig)
Hannes Wolf (AVU, 19 – Salzburg)
Yusuf Yazıcı (TÜR, 21 – Trabzonspor)
Szymon Żurkowski (POL, 20 – Górnik Zabrze)