UEFA ve FIFA'dan Rusya Milli Takımı ve kulüplerine men

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya aldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkilileri uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri çağrısı sonrası FIFA ve UEFA harekete geçti.

FIFA ve UEFA'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle ek tedbirler alınmasına karar veren FIFA Konseyi ve UEFA İcra Kurulu, kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti.

Her iki birliğin başkanının, Ukrayna'daki durumun hızla iyileşmesini, böylece futbolun yeniden insanlar arasında birlik ve barışın taşıyıcısı olabilmesini umut ettiği ifade edildi.

UEFA, Gazprom ile anlaşmasını sonlandırdı

UEFA, Rusya'nın en büyük şirketi ve dünyanın en fazla doğalgaz çıkaran kuruluşu GAZPROM ile olan sponsorluk anlaşmasını da sonlandırdı. Avrupa futbolunun patronundan yapılan açıklamada, "Bugün tüm yarışmalarda Gazprom ile olan ortaklığımızı sona erdirme kararı aldık. Karar derhal yürürlüğe girmiştir. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA milli takım müsabakaları ve UEFA EURO 2024 dahil olmak üzere mevcut tüm anlaşmaları kapsamaktadır" denildi.