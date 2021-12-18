UEFA ve Conmebol'dan FIFA'ya karşı atak: Ortak turnuva

FIFA, 2 yılda bir Dünya Kupası projesini hayata geçirmeye çalışırken; UEFA'dan yeni bir atılım geldi. UEFA Başkan yardımcısı Zbigniew Boniek, UEFA Uluslar Ligi'nde 2024 yılından itibaren Güney Amerika ülkelerinin de yer alacağını açıkladı.

UEFA, ortak bir Uluslar Ligi için Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ile görüşmelerini sürdürüyor. 2024'ten itibaren Güney Amerika'dan 10 ülke UEFA Uluslar Ligi'nde yer alabilecek.

UEFA ile (CONMEBOL), FIFA'nın iki yılda bir Dünya Kupası planlarına karşı. İki kuruluş bu hafta, Haziran 2028'e kadar sürecek mutabakat zaptı imzaladı. Avrupa şampiyonu İtalya ile Copa Amerika şampiyonu Arjantin de gelecek yıl 1 Haziran'da Londra'da "Finalissima" adı verilen maçta karşılacak.

UEFA'nın bir sözcüsü de konuyla ilgili olarak, "UEFA, CONMEBOL ile ortak Uluslar Ligi de dahil olmak üzere bir dizi proje üzerinde çalışıyor ancak hiçbir şey kesinleşmedi ve henüz hiçbir karar alınmadı" dedi.

Salı günü Polonya televizyonu Meczyki'ye röportaj veren UEFA Başkan Yardımcısı Zbigniew Boniek ise, 2024'teki UEFA Uluslar Ligi'nde 10 Güney Amerika takımının mücadele edeceğini açıkladı. Boniek, "2024'ten itibaren CONMEBOL, Uluslar Ligi'ne katılacak. Şu anda hangi formatta olacağını bilmiyodrum. CONMEBOL ile UEFA arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. 2024'ten itibaren bu takımlar Uluslar Ligi'nde oynayacak" dedi.

Boniek, en iyi 6 Güney Amerika takımının A Ligi'ne, kalan 4 takım ise B Ligi'ne katılacağını da açıkladı.