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Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde torbalar belli oldu

Türkiye'nin mücadele edeceği B Ligi'nde 1

08 Aralık 2017 00:51

Türkiye\'nin mücadele edeceği B Ligi\'nde 1. Torba\'da Avusturya, Galler, Rusya ve Slovakya; 2. Torba\'da ise İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve Bosna Hersek yer alıyor

İSTANBUL / DHA

UEFA\'ya üye 55 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi\'nde milli takımların kura çekiminde yer alacağı torbalar belli oldu.
B Ligi\'nde mücadele edecek olan Türkiye, 24 Ocak 2018\'de İsviçre\'nin Lozan kentinde çekilecek kura çekimine Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte 3. Torba\'dan katılacak ve bu ülkelerle eşleşmeyecek.
Türkiye\'nin mücadele edeceği B Ligi\'nde 1. Torba\'da Avusturya, Galler, Rusya ve Slovakya; 2. Torba\'da ise İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve Bosna Hersek yer alıyor.
B Ligi\'ndeki 12 ülke, 3\'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi\'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020\'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi\'ne düşecek.
B Ligi\'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020\'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020\'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

UEFA\'nın belirlediği Uluslar Ligi torbaları şöyle:
A LİGİ:
1. Torba: Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya
2. Torba: Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya
3. Torba: Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda
B LİGİ:
1. Torba: Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya
2. Torba: İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek
3. Torba: Kuzey İrlanda, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, TÜRKİYE
C LİGİ:
1. Torba: Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya
2. Torba: Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç
3. Torba: Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya
4. Torba: Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Litvanya
D LİGİ:
1. Torba: Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan
2. Torba: Ermenistan, Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg
3. Torba: Kazakistan, Moldova, Liechtenstein, Malta,
4. Torba: Andorra, Kosova, San Marino, Cebelitarık

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