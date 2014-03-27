UEFA Uluslar Ligi geliyor



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, milli takımlar arası futbol karşılaşmalarının kalitesini ve önemini artırmak amacıyla yeni organizasyonu UEFA Uluslar Ligi'nin 2018 yılında başlatılacağını açıkladı.

UEFA’nın Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 38’nci Olağan Kongresi'nde "UEFA Uluslar Ligi"nin 2018’de erkeklerde A Milli Takım düzeyinde başlatılmasına karar verildi. Karar, birliğe üye 54 federasyonun oybirliğiyle alındı.

Yeni organizasyonun 2018’deki Dünya Futbol Şampiyonası’nın ardından başlayıp iki yılda bir yapılması planlanıyor. UEFA’nın planına göre Dünya Futbol Şampiyonası ve Avrupa Futbol Şampiyonaları’nın ertesi yılı düzenlenecek organizasyonla, her yıl bir uluslararası futbol turnuvası yapılmış olacak.

Grup maçları çiftli yılın eylül-kasım aylarında oynanması planan turnuvanın final maçlarının gelecek tekli yılın yaz aylarında yapılması düşünülüyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde başarılı olan milli takımların UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine kalma şansı daha da aratacak ve söz konusu uygulama ilk olarak EURO 2020'ye katılacak takımların belirlenmesinde etkin rol üstlenecek.

“Milli takımlar için önemli bir karar”

UEFA Başkanı Michel Platini “Bu milli takımlar bağlamında düşünüldüğünde futbolun geleceği açısından çok önemli bir karar” derken Alman Futbol Federasyonu Başkanı Wolfgang Niersbach da, UEFA'ya bağlı federasyonların yeni bir organizasyonun kurulması kararına saygı duyduğunu ve kabul ettiğini vurgulayarak, "Bu organizasyon, Avrupa'da yer alan milli takımlar için çok önemli bir adım ve umarım taraftarlar bu yeni formatı destekler" dedi.