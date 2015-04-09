UEFA tarihinde bir ilk



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın tarihinde ilk kez hakem hatası nedeniyle bir maçın son dakikaları tekrar edilecek. UEFA'dan yapılan açıklamada İngiltere ile Norveç'i karşı karşıya getiren 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımları Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı Alman hakem Marija Kurtes'in verdiği hatalı karar nedeniyle tekrar oynanacak.

Hakem Kurtes cumartesi günü Belfast'taki maçın altıncı uzatma dakikasında Norveç 2-1 öndeyken İngiltere lehine bir penaltı kararı vermişti. Golle sonuçlanan penaltı atıldığı sırada rakip ceza alanı içine bazı İngiliz futbolcular erken girdi. Ancak hakem kurallar gereği penaltı vuruşunu tekrar ettirmesi gerekirken Norveç lehine serbest vuruş verdi ve maç 2-1 Norveç'in üstünlüğüyle sona erdi.

İngiliz Futbol Federasyonu'nun itirazı sonrası UEFA maçın tekrarına karar verdi. Karşılaşmanın son saniyeleri bir başka hakem yönetiminde tekrar edilecek ve maç penaltı atışıyla başlayacak. Karşılaşmanın kalan bölümü gelecek perşeme günü Belfast'ta oynanacak. 4'üncü grupta yer alan iki takımdan Norveç birinci, İngiltere ikinci sırada ve her iki takımında grup birinciliği şansı var.