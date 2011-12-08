-UEFA takip ediyor VENEDİK (A.A) - 08.12.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Genel Sekreteri Gianni Infantino, Türkiye'de şike soruşturmasıyla ilgili iddianamenin yeni açıklandığını belirterek, süreci dikkatle takip ettiklerini söyledi. UEFA İcra Kurulu'nun Venedik'te yaptığı toplantının ardından UEFA Başkanı Michel Platini ve Genel Sekreter Gianni Infantino, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'deki şike soruşturmasında iddianamenin açıklandığını hatırlatarak, UEFA'nın bundan sonraki tutumunun ne olacağı sorusuna UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino, ''İddianame yeni açıklandı. Açıklığa kavuşması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile iletişim halindeyiz. Konuyu dikkatle takip ediyoruz'' cevabını verdi.