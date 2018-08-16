UEFA Süper Kupa'nın sahibi Atletico Madrid!

Real Madrid - Atletico Madrid: 2 - 4

İSTANBUL / DHA

Atletico Madrid, normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma devreleri sonunda Real Madrid\'i 4-2 mağlup ederek UEFA Süper Kupa\'nın sahibi oldu.

Estonya\'nın başkenti Tallinn\'deki Lilleküla Stadı\'nda oynanan UEFA Süper Kupa maçında geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi\'nin kazananı Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Maçta gol perdesini Atletico Madrid açtı. Henüz 50\'nci saniyede fileleri havalandıran Diego Costa, Süper Kupa maçlarının en erken golünü kaydederken, takımını 1-0 öne geçirdi. Real Madrid adına 27\'nci dakikada Benzema beraberlik golünü kaydederken, ilk yarı 1-1\'lik skorla sona erdi.

63\'üncü dakikada Benzema\'nın ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında Sergio Ramos, takımını 2-1 öne geçirdi. 79\'uncu dakikada yine sahneye çıkan Diego Costa takımının ve kendisinin 2\'nci golü atarak skora denge getirdi: 2-2.

Uzatmaya giden maçta Atletico Madrid, Saul Niguez\'in 98\'uncu dakikada ve Koke\'nin 104\'üncü dakikada attığı gollerle sahadan 4-2

galip ayrıldı.

Bu sonuçla Atletico Madrid, 2010 ve 2012\'den sonra 3. kez UEFA Süper Kupa\'yı müzesine götürdü.