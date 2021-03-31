UEFA, stadyumlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlamasını kaldırdı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) İcra Komitesi, statlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlamasını kaldırdı.

UEFA İcra Komitesi bugün çevrimiçi video konferans yöntemiyle toplandı. Alınan kararlara göre Euro 2020 ve Uluslar Ligi Finalleri için maç sırasında 5 oyuncu değişikliği hakkının devam ettiği açıklandı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde gerçekleştirilen 5 oyuncu değişikliği hakkı Dünya Kupası'nda ve Uluslar Ligi'nde de devam edecek.

UEFA, statlara yüzde 30 oranında seyirci alımını onaylamıştı. Ancak bugün gerçekleştirilen toplantının ardından seyirci alımı kararı ülkelere bırakıldı.

Yeni turnuva açıklaması ertelendi

UEFA İcra Kurulu ayrıca, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligleri'nin dahil olduğu yeni turnuvanın detaylarını 19 Nisan'da açıklanacak.