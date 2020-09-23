UEFA, sezonun en iyi oyuncusu ödülüne 10 yıl sonra ilk kez Messi ve Ronaldo'yu aday göstermedi

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, 2010 yılından bu yana ambargo koydukları 'UEFA Avrupa'da Yılın Futbolcusu' ödülüne 10 yıl sonra ilk kez aday gösterilmedi.

UEFA, 2019-2020 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü için Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski ve Manuel Neuer'in aday gösterildiğini duyurdu. Bu sezon 10. kez verilecek büyük ödülün daha önce yarısını paylaşan ikili Cristiano Ronaldo (3 kez), Lionel Messi (2 kez) yıllar sonra aday gösterilmedi.

Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ve geçtiğimiz sezon toplamda 47 maçta 55 gol 10 asist yapan Robert Lewandowski ve 51 maçın 22'sinde kalesini gole kapatan Manuel Neuer ödüle en yakın isimler olarak gösteriliyor.