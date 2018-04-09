UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde çeyrek final rövanş heyecanı yaşanacak. İngiliz ekibi Manchester City, deplasmanda farklı kaybettiği bir diğer İngiliz ekibi Liverpool\'u ağırlarken, İspanyol Barcelona da İtalya deplasmanında Roma ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

CITY, ZORU BAŞARMAK İSTİYOR

Manchester City, Anfield\'da 3-0\'lık skorla mağlup olduğu Liverpool\'u Etihad Stadyumu\'nda konuk edecek. İspanyol hakem Mateu Lahoz\'un yöneteceği mücadele TSİ 21.45\'te başlayacak. Eşleşmenin ilk karşılaşmasında City\'yi Salah, Chamberlain ve Mane\'nin golleriyle 3-0 mağlup eden Liverpool, yarı finale bir adım daha yakın.

ROMA\'NIN İŞİ ZOR

Barcelona, Nou Camp\'ta 4-1 mağlup ettiği Roma ile İtalya deplasmanında karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadyumu\'nda Fransız Clement Turpin\'in düdük çalacağı mücadele TSİ 21.45\'te başlayacak. Barcelona, İspanya\'da ağırladığı rakibini Pique, Luis Suarez ve Manolas ile Rossi\'nin kendi kalelerine attığı gollerle 4-1 mağlup ederken, Roma\'nın tek golü Edin Dzeko\'dan gelmişti.

Roma\'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ise sakatlığı nedeniyle ilk mücadelede yer almadı. Cengiz\'in rövanş karşılaşmasında oynama ihtimali ise yüksek.

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