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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

İSTANBUL,(DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi E, F, G, H gruplarında 2'nci hafta maçları sonuçlandı

27 Eylül 2017 02:52

İSTANBUL,(DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi E, F, G, H gruplarında 2\'nci hafta maçları sonuçlandı.
G Gurubu\'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, evinde ağırladığı Alman ekibi RB Leipzig\'i 2-0 mağlup etti. Beşiktaş\'ın grubunda oynanan diğer maçta ise Monaco, Porto\'ya 3-0 yenildi.
Şampiyonlar Ligi\'nde günün sonuçları şu şekilde:
E GRUBU
Sevilla - Maribor: 3 - 0    
Spartak Moscow - Liverpool: 1 - 1    
F GRUBU
Manchester City - Shakhtar Donetsk: 2 - 0    
Napoli - Feyenoord: 3 - 1    
G GRUBU
Beşiktaş - RB Leipzig: 2 - 0
Monaco - Porto: 0 - 3
 

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