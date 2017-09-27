UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

İSTANBUL,(DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi E, F, G, H gruplarında 2\'nci hafta maçları sonuçlandı.
G Gurubu\'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, evinde ağırladığı Alman ekibi RB Leipzig\'i 2-0 mağlup etti. Beşiktaş\'ın grubunda oynanan diğer maçta ise Monaco, Porto\'ya 3-0 yenildi.
Şampiyonlar Ligi\'nde günün sonuçları şu şekilde:
E GRUBU
Sevilla - Maribor: 3 - 0
Spartak Moscow - Liverpool: 1 - 1
F GRUBU
Manchester City - Shakhtar Donetsk: 2 - 0
Napoli - Feyenoord: 3 - 1
G GRUBU
Beşiktaş - RB Leipzig: 2 - 0
Monaco - Porto: 0 - 3