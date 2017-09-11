UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor

Beşiktaş, G Grubu\'ndaki ilk maçında, 13 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.45\'te Portekiz\'in Porto takımına konuk olacak
UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde, 2017-2018 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlayacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye\'nin Şampiyonlar Ligi\'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu\'ndaki ilk maçında, yarın TSİ 21.45\'te Portekiz\'in Porto takımına konuk olacak.
Ligde tamamı TSİ 21.45\'te oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:
-YARIN-
Olympiakos (Yunanistan) - Sporting Lizbon (Portekiz)
Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya)
Roma (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)
Chelsea (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)
Celtic (İskoçya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Bayern Münih (Almanya) - Anderlecht (Belçika)
Manchester United (İngiltere) - Basel (İsviçre)
Benfica (Portekiz) - CSKA Moskova (Rusya)
-13 EYLÜL ÇARŞAMBA-
Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
Porto (Portekiz) - Beşiktaş
Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya)
Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere)
Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya)
İSTANBUL / DHA