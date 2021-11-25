T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

5'inci hafta karşılaşmaları bugün oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı

25 Kasım 2021 01:39

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci hafta karşılaşmaları bugün oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı. Elenen, tur atlayan ve umutlarını son maça taşıyan takımlar oldu. Heyecanın yüksek olduğu gecede 23 gol atıldı.

Real Madrid, Inter ve Sporting oynadıkları mücadeleler sonrasında Son 16 turuna yükselmeyi başardı. Gecenin dev mücadelesinde ise Manchester City, PSG’yi yenerek liderliği garantiledi.

İşte Şampiyonlar Ligi'nden bu gece oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar:

  • Beşiktaş 1-2 Ajax
  • Inter 2-0 Şahtar Donetsk
  • Sporting Lizbon 3-1 Dorussia Dortmund
  • Manchester City 2-1 PSG
  • Atletico Madrid 0-1 Milan
  • Liverpool 2-0 Porto
  • Club Brugge 0-5 RB Leipzig
  • Sheriff 0-3 Real Madrid

 

UEFA Şampiyonlar LigiŞampiyonlar LigiBeşiktaş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24