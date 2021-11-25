UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci hafta karşılaşmaları bugün oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı. Elenen, tur atlayan ve umutlarını son maça taşıyan takımlar oldu. Heyecanın yüksek olduğu gecede 23 gol atıldı.

Real Madrid, Inter ve Sporting oynadıkları mücadeleler sonrasında Son 16 turuna yükselmeyi başardı. Gecenin dev mücadelesinde ise Manchester City, PSG’yi yenerek liderliği garantiledi.

İşte Şampiyonlar Ligi'nden bu gece oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar: