UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı Çarşamba akşamı oynanan iki karşılaşmayla devam etti.
Inter evinde Liverpool'u ağırlarken, Salzburg ise Bayern Münih'le karşılaştı.
Liverpool, Inter'i ikinci yarıda 75. dakikada Roberto Firmino ve 83. dakikada Mohammed Salah'ın attığı gollerle mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürpriz olarak nitelendirilebilecek sonucu ise Salzburg - Bayern Münih maçından geldi. Red Bull Arena'daki maçta taraflar 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.
Ev sahibi Salzburg'un golünü 21. dakikada Junior Chikwubuike Adamu kaydederken, Münih temsilcisi beraberliği 90. dakikada Kingsley Coman'ın ayağından bulduğu golle yakaladı.