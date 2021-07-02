UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin tarihini açıkladı

UEFA, Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu finalinin 28 Mayıs 2022'de St. Petersburg'da oynanacağını açıkladı.

2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçları, 14-15 Eylül tarihlerinde başlayacak. Final ise, 28 Mayıs 2022'de Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak.

Temsilcimiz Beşiktaş 'ın doğrudan gruplarda mücadele edeceği, Galatasaray 'ın ise PSV ile ön eleme oynayacağı Devler Ligi'nde maç programı şu şekilde:

Grup maçları

İlk hafta: 14/15 Eylül 2021

Son hafta: 7/8 Aralık 2021

Son 16 turu

İlk maçlar: 15/16 - 22/23 Şubat 2022

Rövanşlar: 8/9 - 15/16 Mart 2022

Çeyrek final

İlk maçlar: 5/6 Nisan

Rövanşlar: 12/13 Nisan