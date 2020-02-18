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UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul temalı maç topu

Tasarımın merkezinde Doğu ve Batı'yı birleştiren İstanbul Boğazı yer alıyor

18 Şubat 2020 12:42

30 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde kullanılacak maç topu tanıtıldı.

İstanbul temalı resmi maç topu tasarımının merkezinde Doğu ve Batı'yı birleştiren İstanbul Boğazı yer alıyor.

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