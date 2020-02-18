UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul temalı maç topu

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>30 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde kullanılacak maç topu tanıtıldı.</p>\n<p><strong><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/02/1582020086401-erd-is-9-z-ws-a-aki-bn.png" alt width="513" height="513" /></strong></p>\n<p>İstanbul temalı resmi maç topu tasarımının merkezinde Doğu ve Batı'yı birleştiren İstanbul Boğazı yer alıyor.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/02/1582020102414-erd-jumi-x-0-a-aw-e-05.jpg" alt width="533" height="356" /></p>\n</body>\n</html>