UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak olan "barış" temalı topu tanıttı

UEFA, 28 Mayıs Cumartesi günü Liverpool ile Real Madrid'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak olan topu tanıttı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline dikkatin çekildiği topta "barış" teması kullanıldı. Topun üzerinde İngilizce "peace" ifadesi ve barış kelimesinin Ukraynaca karşılığı olan "мир" sözcüğü yer aldı.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda?

Real Madrid ile Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali’nde kupa için mücadele edecek.

Real Madrid turnuvanın iddialı takımları PSG ve Manchester City ile birlikte geçen sezonun şampiyonu Chelsea’yi de eledi.

Liverpool sonunda finale yükseldiği organizasyonda İnter, Benfica ve Villarreal’i kupanın dışına itti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Real Madrid - Liverpool karşılaşması 28 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00’da (TSİ) başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.