UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemine verilen cezayı açıkladı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunan Rumen hakem Sebastian Coltescu sezon sonuna kadar ceza aldı.

Coltescu'nun 30 Haziran 2021'e kadar hakemlikten men edildiği ve rehabilitasyon kursuna gitmesinin kararlaştırıldığı açıklandı.

UEFA, 8 Aralık'ta oynanan PSG-Başakşehir maçının hakemleri için açtığı soruşturmada ırkçılık maddesine yer vermemişti.

Ne olmuştu?

Olaylar, maçın 14'üncü dakikasında yaşanmıştı. Romanya Futbol Federasyonu'na bağlı dördüncü hakem Sebastian Coltescu, aynı ülkeden birinci hakem Ovidiu Hategan'ı taç çizgisine, yanına çağırmıştı. Coltescu, bilinmeyen bir nedenden dolayı Hategan'dan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etmesini istemişti.

Kararın ardından Webo, hakeme tepki göstermiş ve dördüncü hakemi ırkçı bir ifade kullanmakla suçlamıştı.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da tartışmanın yaşandığı noktaya giderken, takımın oyuncusu Demba Ba dördüncü hakeme Webo'ya yönelik ırkçı sözler sarf ettiği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Kameralara yansıyan görüntülere göre Demba Ba hakeme, "Asla 'bu beyaz adam' ifadesini kullanmazsın, 'bu adam' der geçersin. Peki neden siyah olduğunu vurguluyorsun. Neden 'bu siyah adam' diyorsun?" demişti.

Saha kenarında UEFA gözlemcilerinin de bulunduğu bir alanda yaklaşık 10 dakika süren tartışmalara PSG'li oyuncular da katılmış, ardından iki takım oyuncuları ve teknik ekipler sahayı terk ederek soyunma odalarına gitmişti.