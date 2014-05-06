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Spor

UEFA, 'para cezası' haberlerini yalanladı

UEFA'nın, finansal fair play çerçevesinde sarı-kırmızılı kulübe 200 bin Euro verdiği iddia edilmişti

06 Mayıs 2014 20:36

UEFA Medya Ofisi, finansal fair play kapsamında, Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu bazı kulüplere para cezası verildiğine ilişkin medyada yer alan haberleri yalanladı.  

UEFA Medya Ofisi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu UEFA Finansal Disiplin Komitesi tarafından incelenen kulüplere ceza verildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor.

Yetkililerce yapılan açıklamada, "Finansal fair-play düzenlemesi çerçevesinde ceza alacak takımlar varsa, resmi açıklama, büyük ihtimalle 9 Mayıs Cuma gününe kadar yapılacak" denildi.

UEFA, yürürlüğe koyduğu finansal fair play kriterlerini yerine getirememe ihtimali olan 76 kulüp hakkında soruşturma yürütüyordu.

UEFA Başkanı Michel Platini, finansal fair play kuralları nedeniyle gelecek sezon hiçbir takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilmeyeceğini açıklamıştı.

Haberlerde, Galatasaray'dan bütçeyi 60 milyon dolar aştığı için ek raporla savunma isteyen UEFA'nın, finansal fair play çerçevesinde sarı-kırmızılı kulübe 200 bin Euro verdiği iddia edilmişti.

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