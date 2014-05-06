T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan Galatasaray'a ceza

Bütçesini 60 milyon dolar aşan Galatasaray'a UEFA, Financial Fair Play'i ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verdi

06 Mayıs 2014 19:18

UEFA, Galatasaray’a bütçesini 60 milyon dolar aştığı gerekçesiyle Financial Fair Play çerçevesinde 200 bin Euro ceza verdi.

UEFA Finansal Disiplin Komitesi tarafından incelenen 9 kulüp arasında yer alan Galatasaray'a verilen para cezası Galatasaraylı yöneticiler tarafından da doğrulandı. Fransız Gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre, UEFA, Paris Saint Germain ve Manchester City kulüplerine 60 milyon euro ceza verdi. Para cezasının yanında ayrıca her iki kulübe Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu sayısı sınırlaması da getirilmesi gündemde. 

UEFA Financial Fair Play'de 76 kulüpten ek bilgi istemiş ve bunların 9 tanesi hakkında inceleme sürecinin devamına karar vermişti. Bu 9 kulübe bazı yaptırımlar önerilmişti, kulüplerden gelecek cevaplara göre kararın bu hafta açıklanması bekleniyordu. 

ETİKETLER

uefabütçegalatasarayceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24