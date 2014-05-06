UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA, Galatasaray’a bütçesini 60 milyon dolar aştığı gerekçesiyle Financial Fair Play çerçevesinde 200 bin Euro ceza verdi.

UEFA Finansal Disiplin Komitesi tarafından incelenen 9 kulüp arasında yer alan Galatasaray'a verilen para cezası Galatasaraylı yöneticiler tarafından da doğrulandı. Fransız Gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre, UEFA, Paris Saint Germain ve Manchester City kulüplerine 60 milyon euro ceza verdi. Para cezasının yanında ayrıca her iki kulübe Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu sayısı sınırlaması da getirilmesi gündemde.

UEFA Financial Fair Play'de 76 kulüpten ek bilgi istemiş ve bunların 9 tanesi hakkında inceleme sürecinin devamına karar vermişti. Bu 9 kulübe bazı yaptırımlar önerilmişti, kulüplerden gelecek cevaplara göre kararın bu hafta açıklanması bekleniyordu.