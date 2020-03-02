UEFA, finallerin oynanacağı statları açıkladı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 2022'de oynanacak Avrupa Ligi finali, Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ile 2023'te oynanacak Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı statları açıkladı.

UEFA'nın bugün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaptığı toplantıda alınan kararlara göre, finallerin oynanacağı statlar şu şekilde: