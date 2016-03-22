UEFA, milli takım maçlarını iptal etmeyi tartışıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün gerçekleştirilen 3 terör saldırısının ardından UEFA'da maçların ertelenmesine dair tartışmalar yapıldığı öne sürüldü. Brüksel'de oynanması planlanan Belçika-Portekiz maçının iptal edilmesi fikri ağırlık kazanırken, İtalyan basınında UEFA'nın milli takımların oynamayı planladığı tüm hazırlık maçlarını iptal etmeyi düşündüğü kaydedildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Türkiye A Milli Futbol Takımı da 24 Mart'ta Antalya'da İsveç, 29 Mart'ta ise Avusturya ile deplasmanda hazırlık maçı yapmayı planlıyordu.

Milli takımların hazırlık maçlarının programı şöyle:

23 Mart Çarşamba: Hırvatistan-İsrail; Slovenya-Makedonya, Romanya-Litvanya, Cebelitarık-Lihtenştayn, Polonya-Sırbistan

24 Mart Perşembe: Malta-Moldova, Estonya-Norveç, Yunanistan-Karadağ, Türkiye-İsveç, Danimarka-İzlanda; Ukrayna-Kıbrıs Rum Kesimi, Galler-Kuzey İrlanda, İtalya-İspanya, Çek Cumhuriyeti-İskoçya.

25 Mart Cuma: Ermenistan-Belarus, Lüksemburg-Bosna, Slovakya-Letonya, İrlanda-İsviçre, Hollanda-Fransa, Portekiz-Bulgaristan.

26 Mart Cumartesi: Rusya-Litvanya, Avusturya-Arnavutluk, Polonya-Finlandiya, Azerbaycan-Kazakistan, Macaristan-Hırvatistan, Almanya-İngiltere.

27 Mart Pazar: Romanya-İspanya.

28 Mart Pazartesi: Andorra-Moldova, Lihtenştayn-Faroe Adaları, Ukrayna-Galler, Kuzey İrlanda-Slovenya.

29 Mart Salı: Gürcistan-Kazakistan, Norveç-Finlandiya, İsviçre-Bosna, Estonya-Sırbistan, Karadağ-Belarus, Makedonya-Bulgaristan, Yunanistan-İzlanda, Cebelitarık-Letonya, Lüksemburg-Arnavutluk, Avusturya-Türkiye, İsveç-Çek Cumhuriyeti, Belçika-Portekiz, Almanya-İtalya, İrlanda-Slovakya, Fransa-Rusya, İngiltere-Hollanda, İskoçya-Danimarka.