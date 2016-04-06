UEFA merkezine ‘Panama Belgeleri’ baskını!

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, UEFA'da görev yaptığı 2006-09 yılları arasında Şampiyonlar Ligi yayınlarını usulsüzce sattığına ilişkin belgelerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen İsviçre polisi, Nyon'daki UEFA merkezini bastı. Polisler Panama Belgeleri'ndeki bilgiler ışığında Cross Trading şirketiyle ilişkileri ortaya çıkan UEFA'nın Nyon'da bulunan merkezinde arama gerçekleştiriyor.

Hürriyet’in haberine göre, Infantino'nun yayın haklarının Hugo ve Mariano Jinkis isimli iki şahın sahibi olduğu 'offshore' şirkete satışı konusunda imzası bulunuyor. Hugo-Mariano Jinkis ise düşük fiyata aldıkları yayın haklarını yaklaşık 3 katı fiyata şirketlere sattı.

Infantino'nun imzası bulunan satış işlemlerinde bazı Güney Amerika ülkelerinde yayın haklarının 'offshore' şirketlere 100 bin dolar civarında satıldığı, ardından bu şirketlerin yayın haklarını medya kuruluşlarına 300 bin dolar civarı ücretlerle sattığı belirtildi. Gianni Infantino'nun bu işlemler sırasında biz kazanç elde edip etmediği ise bilinmiyor.

UEFA'dan yapılan açıklamada belgelerde suçlu olarak adı geçen 14 şahısla bir iş yapılmadığı, yapılan işlemlerde bir yanlışlık bulunmadığını açıkladı.