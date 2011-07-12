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Spor

UEFA: Kurallar uygulanmazsa Avrupa'dan ihraç edilirsiniz

UEFA, şike soruşturmasıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na mektup gönderdi.

12 Temmuz 2011 03:00

T24 - UEFA, şike soruşturmasıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na mektup gönderdi. Avrupa futbolunun patronu, ‘maç bağlama’yla ilgili maddeleri hatırlattı, kuralların uygulanmaması halinde Milli Takım ve Türk kulüplerinin hiçbir organizasyona alınmayacağını bildirdi.


Türk futbolu dün ikinci dalgası başlayan şike operasyonuyla sallanırken UEFA da ‘topa’ girdi. Şu an itibarıyla Türkiye’deki soruşturmayı bekleyen UEFA, perşembe günü Türkiye Futbol Federasyonu’na bir mektup gönderdi. Mektubun içinde TFF’nin bu süreçte dikkat etmesi gereken bilgiler yer aldı. UEFA Disiplin Talimatı’ndakimaç bağlama (match fixing) bölümünde yer alan 2.05 ve 2.07 sayılı kararlara dikkat çeken Avrupa futbolunun patronu, bu kuralların uygulanması istendi.


Habertürk'ün haberine göre UEFA’nın mektubunda ‘ültimatom’ niteliği taşıyan bölüm ise burada başladı. TFF’ye “Eğer bu kurallar uygulanmaz ya da UEFA’ya ikna edici bir yanıt verilmezse Milli Takımda dahil olmak üzere Türk takımlarının Avrupa kupalarından men edileceği” uyarısı yapıldı! Peki UEFA’nın dikkat çektiği bumaddeler ne anlama geliyor... Gelinmercek altına alalım.



1 ila 18 puan silinir


2.05: UEFA’nın match fixing bölümündeki madde, teşvik ve şike uygulaması, kurumlardan ve kulüplerden bağımsız olarak tamamen kişisel girişimle dahi olsa adı geçen kulübün 1 ile 18 puan arasında puanının silinmesini hükmediyor. (Yani herhangi bir taraftar veya kulübe yakın bir kişi, kulüp yönetiminin bilgisi dışında kendi kendine bir takım için şike ya da teşvik uygulamasına gitse bile, söz konusu kulüp 1 ila 18 puanın silinmesi cezasıyla karşı karşıya kalır.)


2.07: Eğer şike ve teşvik girişimi, kulüp yöneticilerinden haberdar veya bizzat kulüp yöneticilerin katılımı ile gerçekleşmişse söz konusu kulüp bir alt lige düşürülür. Eylemlerin sayısına göre alt lige düşürmeler devam eder.



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