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Spor

UEFA kura çekimi ne zaman yapılacak; işte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Tüm takımların birbirleriyle eşleşme ihtimalleri bulunuyor

24 Şubat 2017 13:04

Deplasmanda 3-1 yendiği Hapoel Beer Sheva'yı Vodafone Arena'da da 2-1'le geçen ve adını son 16'ya yazdıran Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşamki sonuçların ardından Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu tur ile birlikte seri başı uygulaması da kalktığı için, tüm takımların birbirleriyle eşleşme ihtimalleri bulunuyor.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...

Olympiakos
Ajax
APOEL
Roma
Anderlecht
Manchester United
Krasnodar
Schalke04
Kopenhag
B. Monchengladbach
Genk
Lyon
Celta Vigo
Rostov
Gent

UEFA Avrupa Ligi 3. tur maçları 9 Mart / 16 Mart tarihlerinde oynanacak.

UEFA kura çekimi ne zaman saat kaçta?

İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Sheva'yı eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına kalarak yoluna devam eden Beşiktaş'ın yeni rakibi, bugün çekilecek kurayla belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, bugün TSİ 15.00'te başlayacak. Kura çekimi trtspor kanalından canlı olarak yayınlanacak. 

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

Siyah-beyazlıların yanı sıra Belçika'dan Anderlecht, Genk ve Gent, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ile Schalke 04, Rusya'dan Krasnodar ile Rostov, İngiltere'den Manchester United, Fransa'dan Lyon, İtalya'dan Roma, İspanya'dan Celta Vigo, Yunanistan'dan Olympiakos, Hollanda'dan Ajax, Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL ve Danimarka'dan Kopenhag son 16 turunda mücadele edecek

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