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Spor

UEFA kupasının sahibi Sevilla oldu

Dnipro'yu 3-2 mağlup eden Sevilla, art arda ikinci kez kupanın sahibi oldu

28 Mayıs 2015 03:33

UEFA Avrupa Ligi finalinde gülen taraf Sevilla oldu. Dnipro’yu 3-2 mağlup eden İspanyol ekip, kupayı dördüncü kez müzesine götürdü. Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanan mücadelenin galibi Sevilla, dört kez oynadığı UEFA finalinde dört kez kupa kaldırarak seriyi bozmamış oldu. İspanyol ekip, bu kupayı en çok kazanan takım unvanını da ele geçirdi.

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak gelecek sezon UEFA şampiyonlar ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandı.

Avrupa futbolunun 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Ukrayna'nın Dnipro takımını yenerek şampiyon olan İspanyol temsilcisi Sevilla'ya kupasını, UEFA Başkanı Michel Platini verdi. Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Stadyum'da Dnipro'yu 3-2 mağlup ederek 4. kez final oynadığı kupayı 4. defa kazanan Sevilla, maç sonrası düzenlenen törenle kupayı aldı.

Kupa töreninde ilk olarak maçın hakemlerine, ardından finalist takım Dnipro'nun oyuncularına ve teknik heyetine madalyaları takıldı. Podyuma son olarak çıkan Sevillalı futbolculara ve teknik kadroya madalyaları takıldıktan sonra Platini, kupayı Sevilla'nın birinci kaptanı Fernando Navarro'ya verdi. Kupa töreninin ardından saha ortasında kupayla fotoğraf çektiren Sevillalı oyuncular, daha sonra taraftarlarının bulunduğu tribüne giderek zaferlerini taraftarlarıyla kutladı.
 

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