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Spor

UEFA: Kırım takımlarının Rusya'daki maçları tanınmayacak

UEFA, Kırım kulüplerinin Rusya Futbol Federasyonu'ndaki organizasyonlarda oynayacağı maçları tanımayacağını duyurdu

22 Ağustos 2014 23:15

UEFA, üç Kırım kulübünün Rusya 2. Ligi'ne kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, bu takımların Rusya Futbol Federasyonu çatısı altında oynayaca maçları tanımayacağını bildirdi.

UEFA resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Karar, Kırım’daki karışık siyasi durum göz önünde bulundurularak alınmıştır. Kırım kulüplerinin Rusya Futbol Federasyonu’nun düzenlediği organizasyonlarda çıkacağı maçlar ikinci bir bilgilendirmeye kadar UEFA tarafından tanınmayacaktır” dendi.

 

Üstü kapalı tehdit

 

“UEFA, kulüplerin futbol oynamasını yasaklamayı arzu etmemektedir” ifadesine yer verilen açıklama, “Buna rağmen, futbolun yasal bir çerçevede oynanabilmesi için organizasyonların UEFA’nın 154 üye ülke tarafından kabul edilen statüsüne uygun olması gerekir” diye devam etti.

Kırım'ın üç futbol kulübü Tavriya Simferopol, FC Sivastopol ve Zhemchuzhina Yalta gelecek sezon için Rusya İkinci Ligi'ne kabul edilmişti. Üç ekip 12 Ağustos'ta Rusya Kupası'nda maça da çıktı.

Kırım, 16 Mart  2014’te  yapılan ve tatarlarının boykot ettiği referandum sonucuna dayanarak Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Yüz binlerce Kırım tatarı 1944 yılında  Sovyet lideri Stalin tarafından yurtlarından sürgün edilmiş, yerlerine Ukraynalı ve Rus nüfus yerleştirilmişti.

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