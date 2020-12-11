UEFA, ırkçılık soruşturmasına Başakşehir'i de ekledi

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Başakşehir arasında oynanan maçta yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı ifadelerde bulunan 4. hakem Coltescu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya, bir futbolcunun da ırkçı ifade kullandığı gerekçesiyle Başakşehir'in de eklendiği öğrenildi.

Maçın 13. Dakikasında 4. Hakem Sebastian Coltescu’nun (43), Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo'yu işaret ederek, ırkçı bir söylemde bulunması üzerine Başakşehir maçtan çekilmişti. Maç ertelenmiş ve bir gün sonra oynanmıştı.

Bir 'çingene' dedi iddiası

Saha kenarında tartışmaların yaşandığı anlardaki sözler Romanyalı gazeteci Emanuel Roşu tarafından incelendi. Sözlerden bazıları gazeteci tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı.

Roşu, paylaşımında Başakşehir'den bir kişinin “Benim ülkemde Romanyalılar çingenedir. Ama ben çingene lafını kullanamam“ dediğinin duyulduğunu ifade ediyor. Olayın, orta hakem Ovidiu Hategan’ın, futbolcular ile konuştuğu sırada yaşandığı gözleniyor. Ancak sözleri kimin kullandığı net olarak belli olmuyor.

Başakşehir de ceza alabilir

UEFA’nın ‘Çingene’ sözü nedeniyle Başakşehir’i ırkçılık soruşturmasına dahil ettiği öğrenildi.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi de, konuyla ilgili UEFA’nın Başakşehir’i de soruşturmaya dahil ettiğini doğruladı. UEFA, karşılaşma hakkında soruşturma başlatıldığını “UEFA, Paris Saint Germain ile İstanbul Başakşehir arasında Şampiyonlar Ligi maçındaki olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Irkçılığın ve tüm biçimleriyle ayrımcılığın futbolun içinde yeri yoktur” ifadeleriyle duyurmuştu.