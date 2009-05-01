UEFA için 'Sağlam' konuştu



Bursaspor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Camia olarak UEFA kupasından bahsediyorsak, iddiamızın devam etmesi için bu maçtan 3 puanla ayrılmalıyız. Aksi bir sonuç, hedefi yeni sezon bırakmak olur'' dedi.



Sağlam, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında, ALS hastası olan ve önceki gün vefat eden Sedat Balkanlı'nın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.



Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacaklarını, maçın zorlu geçeceğini ifade eden Sağlam, ''Rakibimizin ligdeki konumu açısından ve bizim hedefimiz açısından kritik bir maç olacak. Antalyaspor, teknik direktör olarak eski takım arkadaşım Mehmet Özdilek'in göreve gelmesiyle çıkışa geçti.



Küme düşme endişeleri olması nedeniyle, maçı 3 puan alınması gereken final maçı olarak göreceklerdir. Bizim için de önemli bir karşılaşma'' diye konuştu.



Sağlam, Bursaspor'un UEFA Kupası maçlarına katılmaya hak kazanması açısından, bu maçtan alınacak 3 puanın çok değerli olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:



''Camia olarak UEFA kupasından bahsediyorsak, iddiamızın devam etmesi için bu maçtan 3 puanla ayrılmalıyız. Aksi bir sonuç, hedefi yeni sezon bırakmak olur. Önümüzde geçmemiz gereken, bizimle aynı puandaki Fenerbahçe, 4 puan önümüzde bulunan Galatasaray ve 5 puan fark bulunan Trabzonspor var. Kaybedilecek puanlar hedefimizi zora sokar. Önümüzde 5 maç kaldı. Şanssız bir dönem yaşıyoruz. Sakatlıkların üst üste gelmesi bizi sıkıntıya soktuysa da, diğer arkadaşlarımızın olayı sahiplenmesi bizi rahatlatıyor. Ömer Erdoğan, İbrahim, Volkan Şen, Daniel, Volkan Bekiroğlu ve Romachenko'nun bu maçta forma giymesi zor görünüyor. Bazı oyuncuların forma giyip giymeyeceği, maç öncesi yapılacak kontroller sonrası belli olacak. Tüm zorluklara rağmen, teknik heyetteki arkadaşlarım, diğer yardımcı personel ve çalışanların başarıda katkısı büyük. Onlara bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Başarıda onların da büyük payı var. Antalyaspor maçında da futbolcuların görevlerini en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Bu fırsatı değerlendirip formayı bırakmayacaklarına inanıyorum.'' dedi.



Sağlam, bir gazetecinin, ''Antalya'da hava değişikliği ve saha avantajı, sorun yaratır mı?'' soru üzerine, takım olarak baskılı ortamlarda oynamaya alışkın olduklarını söyledi.



Zorlu, Ankaragücü, Beşiktaş ve Denizlispor maçlarını oynadıklarını ve hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Sağlam, ''Hedef takımıysak bu sıkıntıları da geçmeliyiz. Mazeret üretmek olmaz. Sakatlıkların arkasına sığınmamalıyız. Bu olmadı, olmayacak. Zorluklar, bizi uzun yıllar sonra yakalanan bu hedeften koparmayacaktır'' diye konuştu.



Sağlam, defansta oyuncu eksiği yaşandığı ve ülkesine tedaviye giden Tadeu'nun dönmediğinin hatırlatılması üzerine de, şunları kaydetti:



''Orta sahada İbrahim, Ömer, Tuna, Serdar var. Bu maçta Serdar'a görev vereceğim. Ona güveniyorum. Görevini en iyi şekilde yapacaktır. Tadeu'ya gelince, kendisiyle dün görüştük. 2 hafta önce operasyon geçirmiş. Önümüzdeki hafta kendisinin Bursa'da olmasını bekliyoruz. Durumu elverirse oynayabilir.'' dedi.



Ertuğrul Sağlam, ''Trabzonspor'a gideceğiniz yönünde bazı haberler çıktı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz'' şeklindeki soruya, ''Trabzonspor mazisi olan bir takım. Ben, Bursa'da, Bursaspor'da mutluyum. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Sevildiğimiz bir yerdeyiz. Başladığımız bir görevi yarım bırakmak gibi bir düşüncemiz yok. Kesinlikle Bursaspor'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Şehir bizden çok şey bekliyor'' cevabını verdi.



