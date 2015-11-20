UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u çağırdı

UEFA, Finansal Fair-Play kapsamında gelir-gider tablolarında düzensizlik tespit ettiği Fenerbahçe ve Trabzonspor’u görüşmeye çağırdı. UEFA gelirlerine geçici olarak el konulan bordo-mavili kulüp, 2016 yılının ilk denetimine kadar kriterleri yerine getirmezse ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Milliyet'in haberine göre; Finansal Kontrol Birimi tarafından yapılan takip neticesinde Trabzonspor’un bazı yabancı oyuncularına yaptığı ödemelerin şikayet konusu olmasından, yani mali sorumlulukların yerine getirilmemesinden söz edilerek, UEFA gelirlerinin geçici olarak dondurulduğu bildirildi. Bordo-mavili kulübe yapılan bildirimde ayrıca, 2015 yılının ikinci yarısına ait gelir-gider tablolarının görüşülmesi amacıyla toplantı yapılacağı aktarıldı. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerden sonra 2016 yılının ilk denetimine kadar Trabzonspor, finansal fair-play kriterlerini yerine getirmezse; puan silme, Avrupa kupalarından men gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Fenerbahçe'de gelir-gider farkı büyük

Fenerbahçe’ye yapılan uyarıda ise gelir-gider tabloları arasında büyük fark oluştuğu belirtilerek bunun nedenleri ve çözümlerinin görüşülmesi gerektiği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübe gönderilen yazıda, Kasım ayı sonuna kadar bir toplantı yapılacağı ve 2015-2016 sezonuna ait gider tablosunun inceleneceği bildirildi. Toplantıda gelirler ile giderler arasındaki farkın nasıl kapatılacağı sorgulanacak. Fenerbahçe’nin takibe alınmasındaki en önemli faktörün bu sezon başında yapılan yüksek bütçeli transferler olduğu kaydedildi.

Galatasaray ve Beşiktaş da takipte

Bilindiği gibi UEFA finansal fair-play konusunda 2015 yılından itibaren daha önce ilan ettiği yaptırımları uygulamaya başlamış ve Avrupa’da pek çok kulübe gelirlerin geçici olarak dondurulması cezalarını vermişti.

Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'ı da takibe alan UEFA’nın, bu sezon sonuna kadar mali tabloların iyileştirilmemesi halinde Avrupa kupalarından men cezası vereceği kaydedilmişti. Son gelişmeden sonra Süper Lig’de UEFA radarına takılan kulüp sayısı 4’e yükselmiş oldu.