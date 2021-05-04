UEFA, EURO 2020'de takım kadrolarının 23 yerine 26 kişilik olmasını onayladı

Türkiye'nin de mücadele edeceği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi UEFA dikkat çeken bir karar aldı. Daha önce milli takım turnuvalarında 23 kişilik kadroya izin veren UEFA, Koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan sorunlardan dolayı kadroların 26 kişiden oluşmasına izin verecek.

11 Haziran tarihinde başlayacak EURO 2020'ye kısa bir süre kala UEFA'dan dikkat çeken bir karar geldi.

Avrupa futbolunun patronu, milli takımlar bazında düzenlenen turnuvalardaki 23 kişilik kadro rakamını EURO 2020'de 26'ya çıkaracak. UEFA Milli Takımlar Komitesi, 26 kişilik kadro önerisini pazartesi günü düzenlenen toplantıda öneri olarak sundu.

The Associated Press'e konuşan UEFA yetkilisi, yapılan bu önerinin hafta sonuna kadar onaylanacağını ve takımların turnuvada 26 kişilik kadroyla mücadele edeceğini söyledi. Bu kararın alınmasında, koronavirüs pandemisinden dolayı yerel liglerin sıkışık takvimde oynanmasının etkili olduğu belirtildi.

EURO 2020'de ayrıca, kulüp takımlarının maçlarında olduğu 5 oyuncu değişikliği kuralı da uygulanmaya devam edecek.