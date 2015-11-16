UEFA: EURO 2016 Fransa'da yapılacak



Paris'te cuma akşamı düzenlenen saldırıların Fransa-Almanya karşılaşması sırasında meydana gelmesi 2016'da Fransa'da yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın akıbetine ilişkin soru işaretleri oluşturmuştu. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan UEFA yetkilileri, planda herhangi bir değişiklik yapılmadığını, şampiyonanın planlandığı gibi gelecek yaz Fransa'da düzenleneceğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, kura çekiminin 12 Aralık'ta Paris'teki Palais des Congres'te yapılacağı ve turnuvanın da 10 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında Fransa'da düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, EURO 2016'nın herhangi bir saldırının hedefi olabileceğini düşündürecek bir neden olmadığı, ancak yine de olası terörist saldırısı tehdidinin hazırlıkların başından bu yana dikkate alındığı kaydedildi. UEFA, cuma günkü saldırıların ardından güvenliğin organizasyon planlarının odak noktasına alındığının da altını çizdi.

Terörün hedefi stadyum

Fransa'nın başkenti Paris'teki terör saldırılarında Fransa-Almanya hazırlık karşılaşmasının oynandığı sırada intihar bombacısı teröristler stadyum yakınlarında kendilerini havaya uçurmuştu. Eş zamanlı olarak kentin farklı yerlerinde de saldırılar meydana gelmişti. Alman milli takımı gelişmeler üzerine geceyi güvenlik nedeniyle stadyumda geçirmek zorunda kalmış ve ertesi gün Almanya'ya dönebilmişti.