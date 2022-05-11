UEFA'dan yeni turnuva hazırlığı

Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonu itibariyle format değişikliğine gidileceğini açıklayan UEFA, sezon öncesi için yeni bir turnuvanın planlarını yapıyor.

Associated Press'te yer alan haberde, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nin yarı finallerini ve finalini, Final-Four formatında oynatmaktan lojistik sebeplerden dolayı vazgeçtiği ve sezon öncesi bir turnuva planladığı belirtildi.

Öte yandan Final-Four fikrinden vazgeçilme gerekçesi olarak taraftarların tek bir şehre gelmesinin ardından yeterli altyapının sağlanamamasından endişe duyulduğu ifade edildi.

Yeni turnuvada hedef ABD

Haberde, UEFA'nın sezon öncesi düzenlemeyi planladığı yeni turnuvayı Avrupa dışında gerçekleştirmek istediği ve hedeflenen ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğu kaydedildi.

Takımların sezon öncesi hazırlıkları için Avrupa dışındaki ülkeleri tercih etmesinden dolayı, bu fikre sıcak bakabilecekleri ifade edildi.

Daha fazla gelir planlanıyor

UEFA'nın sezon öncesi turnuvayla birlikte daha fazla gelir elde etmek istediği aktarılırken turnuvanın sponsorluğu için ABD merkezli Relevent Sports'la anlaşılabileceği belirtildi.

Relevent Sport, 2013'ten bu yana farklı ülkelerde sezon öncesi düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nın da ana sponsorları arasında yer alıyor.

NFL takımlarından Miami Dolphins'in sahibi Stephen Ross'un sahibi olduğu şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şampiyonlar Ligi'nin 2024-27 yılları arasındaki reklam ve yayın haklarını elinde bulunduruyor.