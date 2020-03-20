UEFA'dan Türk kulüplerine FFP konusunda müjde!

UEFA, ödemelerinde gecikme yaşayan kulüplere 31 Mart'a kadar verdiği süreyi 30 Nisan'a uzattı ve açıkladı.

UEFA, Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak etkilenen kulüpler için FFP (Financial Fair Play) konusunda esneklik yapmaya karar verdi.

UEFA, ödemelerinde gecikme yaşayan kulüplere 31 Mart'a kadar verdiği süreyi 30 Nisan'a uzattı ve açıkladı

Yapılan duyuruda "Kulüplerin kontrolü dışında gelişen tüm ekonomik gelişmeler, finansal hesaplamalar yapılırken tek tek ele alınacak ve FFP konusunda kararlar ona göre verilecek" ifadeleri yer aldı.