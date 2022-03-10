UEFA'dan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye soruşturma

UEFA, Real Madrid yenilgisi sonrasında hakem odasını basan ve hakemleri tehdit eden Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye soruşturma açtı.

Real Madrid'le oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını 1-0 kazanan Paris Saint-Germain, rövanşta rakibine 3-1 yenildi ve elendi. Maçın ardından PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda hakem odasına girip tehditler savurdu.

Spor dünyasının öne gelen kaynaklarından L'equipe, basına yansıyan bu haberlerden sonra UEFA'nın Nasser Al-Khelaifi ve sportif direktör Leonardo'ya soruşturma açtığını yazdı.

"Kabullenmesi zor ve affetmeyeceğim"

Al-Khelaifi'nin saldırgan davranışları gözlemciler tarafından, "Saldırgan davrandığı ve hakemin soyunma odasına girmeye çalıştığı" şeklinde rapor edildi.

PSG başkanının UEFA tarafından ciddi bir yaptırım ile karşı karşıya kalması bekleniyor.

Maç sonunda Canal+ 'a konuşan PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, "İlk golün oyunu değiştirdiğini düşünüyorum . VAR'ın ne yaptığını merak ediyorum, benim için Donnarumma'a bir faul var. O gol her şeyi değiştirdi. Bence bu büyük hatadan bahsetmemek imkansız. Kabullenmesi zor ve affetmeyeceğim" ifadelerini kullandı