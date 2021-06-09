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Spor

UEFA'dan hakkında şike soruşturması olan Rus hakem Lapochkin'e 10 yıl men cezası

09 Haziran 2021 21:10

UEFA, hakkında şike suçlaması bulunan Rus hakem Sergey Lapochkin hakkındaki kararını, 10 yıl futboldan men olarak açıkladı.

LetonyaUEFA Avrupa LigiVentspilsBordeauxhakemSergey Lapochkin
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